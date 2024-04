Piazza Santa Maria di Gesù "come un bunker": l'allarme dei residenti per i lavori di riqualificazione

Gli attesi lavori di riqualificazione di piazza Santa Maria Gesù, che dovrebbero riportate in un paio di mesi la suggestiva piazza popolata da ficus secolari, a condizioni di fruibilità, hanno fatto scattare l'allarme di alcuni residenti e commercianti della zona. Lo spazio verde posto a ridosso dell'ospedale Garibaldi centro, secondo quanto scritto nel progetto di riqualificazione, dovrebbe essere delimitato da "cancelletti non apribili in ferro per impedire il passaggio pedonale laddove la pavimentazione all'interno sarà rimossa"

"Nei giorni scorsi, allertata da alcuni abitanti della zona, ho preso visione del progetto che regolamenta i lavori. Con enorme sgomento ho scoperto che tale progetto non solo non prevede le panchine, ma addirittura nega anche il semplice accesso pedonale alle zone d’ombra create dagli alberi monumentali attraverso una recinzione che delimiterà l’area verde", afferma la consigliera della prima municipalità Florinda Panazarella.

"Mi chiedo come si possa anche solo pensare di negare una seduta all’ombra agli abitanti. Inoltre, stiamo parlando di una delle piazze più vissute dagli studenti delle scuole limitrofe, anziani, residenti, pazienti e visitatori del vicino ospedale Garibaldi, l’unico rimasto attivo in tutto il centro storico, che utilizzano proprio le panchine di quel piccolo angolo verde come punto di ritrovo e ristoro", aggiunge Panzarella. "Ritengo sia necessario installare nuove sedute e incentivare la fruibilità di tutta la piazza. Pertanto chiedo all’amministrazione comunale di rivedere il progetto di riqualificazione dell’area e invito tutti gli abitanti e tutte le abitanti a partecipare attivamente a questa richiesta", conclude.

Per domani, giovedì 11 aprile, alle 12, in piazza Santa Maria di Gesù è in programma un confronto con i residenti e i commercianti della zona. Venerdì 12 aprile alle 10, in via Zurria, il consiglio della 1° municipalità avrà all'ordine del giorno i lavori di riqualificazione.