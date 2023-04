Piazza Sciuti, una panchina blu per la “Giornata dedicata alla consapevolezza sull’autismo”

Una panchina blu in piazza Sciuti per alimentare la consapevolezza rispetto le persone nello spettro dell'autismo, non solo per la giornata dedicata al tema. Il Presidente Paolo Fasanaro e i consiglieri del I Municipio insieme agli operatori medico-sanitari di settore del Centro ABAxCatania Iescum hanno incontrato la cittadinanza e offerto un confronto di alto livello per diffondere conoscenza e sensibilizzare all’inclusione.

"Nella “Giornata dedicata alla consapevolezza sull’autismo” - dichiara il Presidente Fasanaro - è stato importante riuscire a far incontrare professionisti del settore e famiglie. Questo è un tema particolarmente delicato ed il percorso per una maggiore conoscenza e consapevolezza sui disturbi autistici inizia con la messa in discussione dei preconcetti. È importante ripensare alla diversità non come un limite e una mancanza, ma come una risorsa. E questo può avvenire affidandosi ad esperti qualificati in grado di far convivere modi diversi di essere ed allo stesso tempo vivere la realtà”.

Plauso per l’iniziativa è espresso dalla consigliera Tiziana Lopiano: "Nel maggio dello scorso anno, insieme al Presidente Fasanaro, abbiamo presentato congiuntamente una mozione in merito a questa tematica e vederla realizzata è per noi una grande soddisfazione, ma soprattutto ci auguriamo che questa mattinata possa essere stata d’aiuto per le tante famiglie che oggi si sono presentate in Piazza".

Durante l’incontro sono state fornite preziose informazioni sul delicato argomento grazie agli interventi di professionisti qualificati come il prof. Giovambattista Presti, socio fondatore e vicepresidente di IESCUM aps (Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano), professore associato di Psicologia generale presso l’Università Kore di Enna: "La Scienza, e in particolar modo l’ABA, gioca un ruolo fondamentale nella promozione dell'inclusione di individui con diagnosi nello spettro autistico nella società", spiega il professore.

"Dalla fine degli anni ’60 lo sviluppo dell'Applied Behavior Analysis (ABA) ha portato a implementare strategie di intervento personalizzate ed efficaci aiutando a sviluppare competenze sociali, comunicative e cognitive necessarie per partecipare attivamente alla vita quotidiana. L'importanza dell'ABA nella promozione dell'inclusione degli individui nello spettro autistico non può essere sottovalutata, perché fornisce aiuto e supporto non solo ai singoli individui ma anche alle loro famiglie, promuovendo un ambiente di accettazione e di inclusione nella società, facendogli raggiungere il loro pieno potenziale e partecipare attivamente alla società. Siamo pertanto onorati di aver colto l’invito del Primo Municipio di Catania e poter testimoniare, attraverso il simbolo della Panchina Azzurra, l'impegno scientifico per l’inclusione di IESCUM nella nostra città col centro ABAxCatania", conclude il prof. Presti. Presenti anche Daniele e Marco Lombardo, fondatori di Behavior Labs, inventori e realizzatori della piattaforma Robomate, dispositivo medico per la riabilitazione cognitivo comportamentale e per la didattica innovativa e inclusiva.