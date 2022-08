Piazza Spedini, scompare il defibrillatore dedicato alla giornalista Stefania Sberna

La teca termoriscaldata con all'interno il defibrillatore dedicato alla giornalista Stefania Sberna, storica speaker del Calcio Catania, posizionata in piazza Spedini all'ingresso dello stadio Angelo Massimino è stata svuotata. Ad annunciare il furto del dispositivo salvavita è stata il cosigliere comunale Sara Pettinato.

"Con profondo rammarico comunico che il defibrillatore è stato prelevato da ignoti - si legge nella nota stampa - Vorrei ricordare che questo defibrillatore oltre a essere un importante strumento salvavita, è stato donato alla città dal marito Salvo La Spina e dalle figlie attraverso una raccolta fondi proprio per ricordare Stefania, deceduta prematuramente e amata dalla città per la sua passione per i colori rossoazzurri". E conclude: "Vorrei pertanto rivolgere un accorato appello affinché il defibrillatore venga restituito ai Catanesi".