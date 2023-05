Il Questore di Catania ha sospeso, per sette giorni, le autorizzazioni per la gestione di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande in piazza Stazione Acquicella, segnalato dalla sezione polizia ferroviaria di Catania, quale ritrovo abituale di pregiudicati. L’esercizio era da tempo oggetto di attenzione perché frequentato abitualmente da pregiudicati per vari tipi di reati e, in particolare, per furto, truffa, ricettazione, appropriazione indebita, esercizio di giuochi d’azzardo, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e riciclaggio.

Il provvedimento di sospensione ex art.100 Tulps risponde alla esigenza di tutelare l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini attraverso la dissuasione dei soggetti pericolosi o pregiudicati dalla sua frequentazione, e ciò indipendentemente da ogni responsabilità dell’esercente, avendo natura eminentemente cautelare e non sanzionatoria, al fine di far cessare una situazione di pericolo per la sicurezza pubblica che la prosecuzione dell’apertura dell’esercizio potrebbe contribuire ad alimentare o anche solo favorire.