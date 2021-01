Picanello, c'era una volta piazza delle Universiadi: distrutti giochi e panchine

In piazza delle Universiadi, nel quartiere catanese di Picanello, non è rimasto quasi più nemmeno un gioco per bambini e persino le panchine sono state distrutte dai vandali. Il consigliere di “Italia Viva” del II municipio Andrea Cardello, chiede ancora una volta all’amministrazione comunale di intervenire per recuperare l’intera area. “Qui dove prima c’era una bambinopoli e un campo di playground, oggi l’erba è talmente alta che quasi inghiotte completamente la struttura. Parliamo di trasformare piazza delle Universiadi in piazza della Legalità. Ma per farlo servono i giusti interventi di riqualificazione. Oltre alla rimozione dell’arredo urbano danneggiato e all’istallazione di nuovi giochi, è necessario prevedere un efficace sistema di videosorveglianza. Al quartiere spetterà poi il compito di farla propria e preservarla da certi comportamenti incivili del passato che l’hanno ridotta in questo stato”. Si richiede in particolare la opertura delle buche, eliminazione delle vetrate distrutte, bonifica della bambinopoli dai rifiuti, valorizzazione del parcheggio sotterraneo, rimozione delle scritte spray su muri e pavimenti, ripristino della fontana.