Il sindaco Trantino accende l'albero di Natale in piazza I Vicerè

Un albero di Natale, decorato dai bambini e dalle famiglie del quartiere è stato acceso in piazza “I Vicerè”, uno dei principali luoghi di aggregazione del II municipio,

L'albero è stato illuminato alla presenza del sindaco Enrico Trantino, del presidente Claudio Carnazza. Presenti tutti i consiglieri della municipalità “Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio” e tanti cittadini.

“Quella del primo cittadino, che ci ha onorati della sua partecipazione, è stata una bellissima sorpresa visti i suoi tantissimi impegni proprio in questo periodo dell’anno - ha Carnazza- per questo desidero ringraziarlo a nome di tutti noi. Il nostro vuole essere un messaggio positivo rivolto a tutti i catanesi. Una iniziativa, mai fatta prima nel II municipio, di cui ne andiamo particolarmente orgogliosi”. Un segnale di cambiamento, rispetto al passato, che passa dai piccoli ma importanti gesti. “Naturalmente non ci fermeremo qui- ribadisce il presidente della III commissione del II municipio Diego Monasteri- vogliamo fare la differenza lavorando e creando momenti di partecipazione attiva per tutti. E’ sicuramente un Natale diverso rispetto al passato e dobbiamo essere consapevoli dell’importanza della riscoperta dei valori essenziali per la nostra vita”.