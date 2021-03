Piazza Vicerè, Cardello: "Pochi giochi per i bambini e uno spazio mai utilizzato"

Pochi giochi per i bambini, qualche panchina e un immenso spazio mai utilizzato. Questa è la situazione di piazza Vicerè a Catania. Una parte della città che necessita immediatamente di un piano di rilancio per rivalutare uno dei più importanti luoghi di aggregazione nei quartieri di Barriera e Canalicchio. Da qui la segnalazione del consigliere di “Italia Viva” del II municipio Andrea Cardello.

“Parliamo di un luogo dalle grandi potenzialità per troppo tempo inespresse- afferma Cardello- in ballo c’è una lista di idee e proposte necessarie a rivalutare la zona. Le attuali condizioni devono fare posto ad una manutenzione straordinaria con l’ausilio, richiesto dall’intero consiglio, di un sistema di telecamere di sicurezza per proteggere la piazza dai teppisti. Oggi all’interno di piazza Vicerè ci sono angoli appartati che si trasformano in bagni a cielo aperto. Poco distante, c’è lo spiazzo completamente vuoto di circa 5.000 metri quadrati”. Sulla carta l’area dovrebbe essere destinata ad ospitare fiere ed eventi culturali. “In pratica questa zona- conclude Cardello- soprattutto a tarda notte diventa una pista per gli scooter. Nell’ottica di sviluppo della piazza va tenuta in grande considerazione la proposta di alcune associazioni che,in modo del tutto gratuito, sarebbero pronte a rivalutare l’intera area”.