Piazzale delle Universiadi illuminato con un moderno impianto a led

Un sopralluogo, richiesto dal consigliere Carmelo Bottino, ha portato l’intero consiglio di “Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio” a verificare le condizioni di piazzale delle Universiadi. Un’area frequentata dalle famiglie del territorio che versa in pessime condizioni. “Sin dal primo momento del nostro insediamento- dichiara il presidente del II municipio Claudio Carnazza – l’attenzione verso questo spazio aggregativo è stata massima. Abbiamo effettuato un consiglio itinerante con l’assessore all’Ecologia Tomarchio per evidenziare le criticità di piazzale delle Universiadi e rimarcare così la presenza di discariche abusive e di grossi danni all’arredo urbano”.

Nel corso della seduta itinerante è stato notato dai presenti anche che gran parte della piazza la sera restava al buio e che l’intero impianto di illuminazione era ancora formato da vecchi gruppi alogeni. “Per cause inspiegabili- prosegue Carnazza- l’area non è mai rientrata nel progetto di ammodernamento del 2009, quando gli impianti di pubblica illuminazione cittadina sono passati alle più economiche e funzionati lampade a led. Da qui un fiume di segnalazioni agli uffici competenti, da parte dei residenti della zona e dello stesso consiglio, senza mai portare a nessuno risultato concreto. Questo almeno fino a pochi giorni fa quando, in seguito al tavolo tecnico con l’assessore alle manutenzioni Petralia, si è finalmente provveduto a colmare questa “laguna” ed oggi il piazzale delle Universiadi è dotato di un moderno impianto a led. Oggi, per queste ragioni, desidero fare un plauso all’amministrazione comunale, all’assessore Petralia e al consiglio del II municipio per l’impegno profuso. Naturalmente non ci fermiamo qui ed il prossimo obiettivo sarà quello di garantire il decoro e la sicurezza in questo importante spazio aggregativo di Picanello”.