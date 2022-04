Piazzale Sanzio, al via i lavori dell’area verde e del parcheggio scambiatore

Lunedì 2 Maggio alle ore 9,45, nel Piazzale Raffaello Sanzio, il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi e l’assessore alla mobilità Giuseppe Arcidiacono, daranno il via ufficiale ai lavori di esecuzione del progetto per la realizzazione del parcheggio scambiatore, del parco a verde e della viabilità circostante.

La gara è stata aggiudicata in via telematica per la somma di 3,657 milioni di euro al Consorzio Stabile Agoraa di Tremestieri Etneo, con un ribasso del 29,92 % sulla base d’asta.

Il nuovo cantiere prevede di costruire l'area di sosta scambiatore “Sanzio”, con 315 stalli per auto e 12 per bus con annessi ampie zone a verde attrezzato e giochi per bambini, oltre a nuovo piano viario della zona che connette piazza Michelangelo a via Vincenzo Giuffrida.