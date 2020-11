Manette e carcere per uno spacciatore di Picanello

I carabinieri del nucleo pperativo della compagnia di Piazza Dante hanno arrestato il 22enne catanese Danilo Carmelo DI PRIMA, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari, impegnati in un servizio antidroga nel popoloso quartiere Picanello, hanno monitorato i movimenti ed osservato le modalità di spaccio del pusher in via Licciardi. Dopo aver censito diverse cessioni, avvenute con modalità già ampiamente collaudate tra le parti – prima contatto in strada, successivamente il cliente seguiva il pusher in casa e li avveniva lo scambio dose-denaro - i militari sono intervenuti bloccando all’unisono: sia un cliente, giunto a bordo di un Honda SH e trovato in possesso di alcune dosi di marijuana, per le quali aveva elargito al venditore 40 euro, che Di Prima, nei confronti del quale si è proceduto a perquisizione personale e domiciliare.

Proprio quest’ultima, ha consentito ai carabinieri di rinvenire e sequestrare: circa 250 grammi di marijuana, di cui una parte già suddivisa in dosi, una pianta di canapa indiana, 380 euro in contanti, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente. L’arrestato si trova nel carcere di Noto.