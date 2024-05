Picanello, Carnazza: "Garantire la sicurezza e la pulizia di piazzale delle Universiadi"

"Piazzale delle Universiadi va ripulito e protetto dagli incivili e dai vandali". Il presidente del II municipio Claudio Carnazza lancia un appello di civiltà ai cittadini del quartiere di Picanello e una richiesta di interventi all'amministrazione comunale, per impedire che l’area a pochi passi dal campo scuola sia utilizzato come un'enorme pattumiera.

“Chiediamo l'istallazione di un impianto di videosorveglianza per contrastare l'abbandono di rifiuti soprattutto in via Antonino Cagnone, dove si trova una grande cabina del metano, e in via Licciardi, proprio all'ingresso del deposito sotterraneo di pertinenza della protezione civile - chiediamo inoltre il ripristino, la pulizia e il rimpiazzo delle caditoie mancanti lungo il perimetro del piazzale Delle Universiadi oltre all'adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica - che ancora oggi risulta essere di tipo a lampada alogena forse unico superstite in tutto il territorio comunale - con quello di tipo a led. Bisogna rendere l’area accessibile ai bambini e alle famiglie del quartiere eliminando le condizioni di totale incuria e degrado", conclude Carnazza.