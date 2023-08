"Dammi la pensione"e prende a schiaffi l’anziana madre: arrestato

I carabinieri della stazione di Linguaglossa hanno arrestato un 53enne del posto, responsabile di estorsione nei confronti dell’anziana madre 84enne. Nello specifico, ieri pomeriggio è pervenuta una richiesta d’intervento da parte di un cittadino che, transitando lungo una via del centro del paese pedemontano etneo, aveva udito le disperate grida di una donna che richiedeva aiuto.

L’uomo ha avvisato i carabinieri di quanto stesse accadendo, così permettendo ai militari di giungere prontamente sul posto e, quindi, soccorrere la donna. Al loro ingresso nell’abitazione i militari hanno trovato il 53enne, a loro già noto per sue pregresse vicende giudiziarie, il quale ha dichiarato che l'anziana sarebbe autonomamente caduta dalla sedia, sbattendo la testa sul pavimento e quindi stava delirando.

I carabinieri però, fatto allontanare il figlio, hanno provveduto ad allertare il personale del 118 per visitare la madre che, a un primo esame, oltre che essere psicologicamente scossa, mostrava evidenti rossori sul viso, quindi hanno provveduto ad ascoltarla ricevendo le sue dichiarazioni. In particolare la donna ha riferito ai carabinieri che il figlio, come già successo in passato, le aveva intimato di consegnarle l’intero importo della pensione percepita, ammontante a circa 1000 euro, nonché di consegnargli alcuni monili in oro. Il rifiuto della madre, che non avrebbe accondisceso alle pretese del figlio, avrebbe causato la violenta reazione di quest’ultimo che l’avrebbe aggredita prendendola a schiaffi. Il 53enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, disponendo inoltre il divieto di avvicinamento alla parte offesa a meno di 500 metri.