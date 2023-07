Pugni, schiaffi e minacce alla compagna: arrestato 43enne

Un uomo tunisino di 43 anni è stato arrestato, dai carabinieri della stazione di Catania piazza Dante, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'arresto è avvenuto dopo che una donna polacca di 49 anni si è presentata in caserma, visibilmente agitata e con un occhio gonfio, denunciando di essere stata picchiata dal suo convivente.

La vittima, abbracciando il figlio, ha raccontato di essere stata maltrattata ripetutamente e di voler porre fine alle violenze subite. Secondo quanto riferito dalla donna, il convivente, con cui ha una relazione da circa 13 anni, aveva radicalmente cambiato atteggiamento dopo aver scontato una condanna per rapina nel 2019. Da allora, l'uomo si è mostrato sempre più aggressivo nei confronti della compagna, ma fortunatamente non ha rivolto violenza verso i loro due figli di 4 e 9 anni.

La vittima ha spiegato che quel giorno l'uomo si era arrabbiato solo perché aveva chiesto aiuto per occuparsi del figlio più piccolo a causa di un problema di salute. La reazione dell'uomo è stata violenta: l'ha colpita con un pugno all'occhio, gridando: "non ti ammazzo perché se lo faccio vado in galera ed i bambini vanno in una casa famiglia, per poi rivolgersi al figlio maggiore: "non ho paura della galera, quando taglio la gola a vostra madre voi finite in casa famiglia, io prima di andare in galera lei va al cimitero".

La donna ha descritto agli agenti alcuni episodi di violenza subiti, tra cui il momento in cui l'uomo le ha puntato un coltello alla gola perché "avrebbe percepito" un tono di voce stizzito da parte sua. La presenza dei loro figli che piangevano spaventati è stata l'unica cosa che ha fermato l'uomo. In un'altra occasione, l'ha picchiata sul naso causandole una forte emorragia perché pensava che fosse ubriaca e in un'altra ancora l'ha colpita con schiaffi per non aver trovato le sigarette in casa. La vittima non aveva mai denunciato tali episodi per paura di ritorsioni.

La donna ha trovato la forza di reagire pensando ai suoi figli e alle suppliche del figlio maggiore, che si era inginocchiato davanti a lei pregandola di chiedere aiuto alle autorità. Nella tarda serata, dopo essere stata picchiata, la donna ha chiesto il permesso all'uomo di uscire per comprare le sigarette, ottenendo il consenso a condizione di essere accompagnata solo dal figlio maggiore, mentre il più piccolo sarebbe rimasto a casa con lui. I carabinieri si sono recati quindi all'abitazione e hanno trovato il figlio di 4 anni in compagnia del padre. Quest'ultimo, compreso il motivo della loro presenza, non ha opposto resistenza all'arresto. Il 43enne è stato portato al carcere di piazza Lanza a Catania, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, dove rimane in attesa dell'udienza di convalida.