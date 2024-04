Sferra un pugno alla compagna e la minaccia mostrando delle armi: arrestato un pregiudicato

Nei giorni scorsi, gli agenti delle volanti sono intervenuti presso gli uffici del commissariato di Nesima, dove si era presentata, insieme alla figlia, una donna che ha riferito di essere stata vittima di una aggressione da parte del compagno. Poco prima si era verificata una violenta lite in strada, al culmine della quale la donna aveva ricevuto un pugno al volto, che le aveva lasciato dei segni ancora ben visibili. Anche il giorno la vittima aveva subito delle percosse e si era recata presso il pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro per farsi curare, omettendo di riferire i fatti realmente accaduti.

I messaggi intimidatori su WhatsApp

I comportamenti violenti del compagno, un ventiseienne pluripregiudicato catanese, sarebbero cominciati all’inizio della loro relazione e sarebbero degenerati negli ultimi tre mesi, durante i quali l’uomo l’ha minacciata di morte, inviando anche messaggi e video intimidatori su WhatsApp. In uno di questi filmati inviati alla compagna, in particolare, teneva in mano un'arma e minacciava il suicidio. Per eseguire degli approfondimenti, i poliziotti si sono recati presso la sua abitazione, non trovandolo però in casa. Sono comunque riusciti ad entrare e ad effettuare una perquisizione, alla presenza della figlia della vittima.

Una pistola ed un fucile da guerra

All’interno di un materasso, adagiato a terra nel pianerottolo del piano terzo, era nascosta una pistola Berretta PX4 con matricola abrasa, perfettamente corrispondente a quella ripresa nel video. Sono stati rinvenuti e sequestrati anche un caricatore con dodici munizioni, un silenziatore e quattordici proiettili sfusi. In quel contesto, gli agenti hanno appreso che l’uomo deteneva anche un Kalashnikov AK-47 che, in un primo momento, sarebbe stato custodito nella stessa abitazione in cui è stata ritrovata la pistola per poi essere affidato in custodia ad un’amica di famiglia.

L'uomo era pronto a fuggire

E' stata quindi individuata la sua abitazione nel quartiere di San Giorgio e la stessa signora ha consegnato spontaneamente un’arma lunga da guerra, 5A85 calibro 7,62x39, semi automatica e di fabbricazione ungherese, con matricola non leggibile. Anche quest’arma è stata sequestrata e la donna denunciata per detenzione illegale di arma da guerra. In questo contesto, non c'era ancora alcuna traccia del 26enne ricercato, la cui presenza è stata segnalata solo nel primo pomeriggio del giorno successivo nei pressi dell’abitazione dove la compagna si era rifugiata. Gli agenti delle volanti, pertanto, si sono recati nel luogo indicato rintracciando l'uomo violento che è stato bloccato in via Acquicella a bordo di un’auto.

Dentro l'auto è stata rinvenuta una mazza da baseball, adagiata sul sedile anteriore destro, insieme ad una busta con diversi capi di vestiario, scarpe ed altri effetti personali che lasciavano presagire la sua volontà di darsi alla fuga. Aveva con se anche una modica quantità di sostanza stupefacente e del denaro. L'uomo è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e, su disposizione del pm di turno, è stato condotto pressi il carcere di Piazza Lanza. L’autorità giudiziaria ha successivamente disposto la custodia cautelare in carcere a carico dell’uomo.