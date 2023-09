Picchia la compagna e la costringe a comprare droga, arrestato un 46enne

Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per un 46enne di Giarre, indagato per atti persecutori. Le indagini, coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, hanno fatto luce sulle condotte violente del pregiudicato nei confronti della compagna. L’attività investigativa dei carabinieri è scaturita da alcune denunce sporte dalla donna, vittima di diversi casi di maltrattamento, avvenuti durante e dopo la loro relazione sentimentale.

Nel febbraio scorso la donna ha raccontato ai militari che il compagno l'aveva aggredita tirandole i capelli e poi sferrandole pugni e schiaffi al viso e alla testa. Qualche giorno dopo il 46enne violento, in preda agli effetti di sostanze stupefacenti e alcoliche, avrebbe nuovamente aggredito la compagna con pugni al volto talmente forti da costringerla a ricorrere alle cure del Pronto soccorso di Giarre. Nonostante la gravità dell’episodio, il 46enne sarebbe riuscito col tempo a convincere la sua vittima a tornare insieme. Dopo la riappacificazione vi sarebbe stato un altro episodio di violenza, anche questa volta denunciato dalla giovane ai carabinieri di Giarre. Il fatto denunciato si sarebbe verificato a fine giugno, a casa del suo compagno aguzzino. In questa occasione, l'uomo avrebbe aggredito la compagna costringendola poi ad accompagnarlo ad acquistare della droga a San Giovanni Galermo. La parte più cruenta del racconto della donna riguarda il viaggio di ritorno a Giarre, durante il quale l’uomo l'avrebbe percossa per tutto il tragitto, tirandole i capelli e sbattendole la testa contro il cruscotto. Per sfuggire alle percosse la donna ha abbandonato la macchina e chiesto aiuto ai passanti, uno dei quali l'ha riaccompagnata a casa.