Trascorre una notte d'amore in un residence, ma al momento di pagare picchia la fidanzata: arrestato

Era arrivato in provincia di Ancona dalla Sicilia, per vederla, con tanto di aereo. La relazione con lei, una donna di 47 anni, residente nel comune di Falconara, era iniziata da appena sei mesi e, quando poteva, lui la raggiungeva nelle Marche dove aveva anche provato a cercare lavoro come muratore. Ieri mattina, al momento di pagare il conto del residence a Marzocca, dove avevano soggiornato per qualche giorno d'intimita, è scoppiato un litigio e la donna sarebbe stata picchiata dal suo compagno. Preso un coltello da cucina, l'uomo, un 48 anni di Catania, l'avrebbe anche minacciata, dicendole: "Vattene da qui o ti ammazzo".

La signora ha chiamato i carabinieri, che hanno arrestato per lesioni il compagno violento. Portata in ospedale da una ambulanza, la vittima ha ricevuto una prognosi di dieci giorni per varie contusioni riportate a bracia e torace, come riferisce Anconatoday. Avrebbe dichiarato di essere stata colpita a mani nude dal siciliano. Ieri mattina, dove aver passato la notte in caserma, il 48enne è stato portato in tribunale ad Ancona e il giudice Matteo Di Battista ha convalidato l'arresto applicando la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ancona. La vittima si è presentata in tribunale e, davanti al giudice, difeso dall'avvocato Fabrizio Naspi, l'uomo ha respinto le accuse ammettendo solo il litigio che sarebbe scoppiato, a suo dire, per la troppa gelosia di lei. L'uomo le avrebbe detto che la loro era finita e lei avrebbe inscenato l'aggressione per vebdetta. II 48enne, sempre stando alla sua versione, l'avrebbe solo presa di forza per spostarla da davanti alla porta dove la donna si era piazzata per impedirgli di andarsene. Il suo avvocato ha chiesto i termini a difesa e l'udienza proseguirà il 27 giugno. Stando alla denuncia della donna, invece, la lite sarebbe scoppiata per decidere chi doveva pagare il conto.