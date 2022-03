Picchia la madre per futili motivi, fratello minore lo denuncia

Sabato scorso, le volanti sono intervenute in un quartiere periferico della città dove un minore aveva segnalato su linea 112 un’aggressione alla madre da parte del fratello. Giunti sul posto, gli operatori prendevano contatti con la vittima, una donna di circa 50 anni, la quale riferiva che il figlio, consumatore abituale di sostanze stupefacenti, per futili motivi era andato in escandescenza, aggredendola e mandando in frantumi i vetri di una porta. Riferiva, inoltre, che negli ultimi giorni aveva già provveduto a denunciare il figlio. Alla luce dei fatti il personale procedeva, previa autorizzazione del Pm di turno, ad adottare la misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza del figlio dalla casa familiare, denunciandolo per il reato di maltrattamenti in famiglia.