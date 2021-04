Picchia il marito davanti al figlio e lui la denuncia: arrestata

La scorsa notte, il personale delle Volanti ha arrestato una donna per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi a danno del marito. Gli agenti sono intervenuti in via Naselli, dove un vicino di casa della coppia aveva segnalato una lite in famiglia. Una volta intervenuti, gli operatori hanno accertato che la donna aveva aggredito il proprio marito, in presenza del figlio minore, e che questo episodio non risultava essere isolato. All'uomo è stata refertata una prognosi di giorni 14, e dopo aver sporto denuncia ha lasciato l’abitazione familiare con il figlio minore. Dei fatti è stato informato il P.M. di turno che ha convalidato l’arresto della donna disponendone la contestuale immediata liberazione.