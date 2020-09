Picchia la moglie dinanzi a tutta la famiglia, il figlio di 10 anni chiama la polizia

E' stato il sangue freddo di un bimbo di 10 anni a salvare la madre dalla violenza del padre. Ieri matitna il piccolo ha chiamato la polizia chiedendo l'intervento degli agenti perché il padre si stava accandendo contro la donna. Gli agenti giunti nella casa del quartiere Cibali, da dove veniva la chiamata, hanno subito sentito le urla della donna e hanno fatto ingresso nell'appartamento.

L'hanno trovata in lacrime all’interno di una stanza; la vittima ha raccontato che il marito per motivi di gelosia l’aveva colpita violentemente con calci e pugni innanzi ai tre figli minori (rispettivamente di 15, 10 e 2 anni), scagliandole, altresì, il cellulare in testa e provocandole una ferita. L’uomo, in evidente stato di agitazione, continuava a proferire nei confronti della donna frasi ingiuriose e intimidatorie, minacciandola anche di morte.

Dopo aver affidato i tre bambini ad un parente, la signora è stata accompagnata in ospedale e al termine degli accertamenti medici le venivano riscontrate lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. I poliziotti hanno appurato che l’uomo aveva sempre tenuto una condotta violenta nei confronti della moglie e tale comportamento aggressivo era culminato nell’ultimo anno in violente percosse e minacce di morte, dovute anche al consumo di sostanze stupefacenti; tuttavia, la vittima non si era mai recata presso l’ospedale o un ufficio di polizia per timore di ritorsioni.

Pertanto, l’uomo è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e, su disposizione del PM di turno sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell’abitazione della madre in attesa dell’udienza di convalida.