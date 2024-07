Minorenne insulta il proprietario di un bar e viene preso a bastonate: denunciate tre persone

I carabinieri di Adrano sono intervenuti nella centrale via Cappuccini, dove era stato segnalato un principio di rissa nei pressi di un bar. Dopo aver calmato gli animi, i militari hanno subito avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto, riuscendo a comprendere, attraverso il racconto dei testimoni e la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, che il gestore del bar, un 25 enne del posto, assieme al padre e allo zio 50enni, avevano dato inizio ad una violenta lite nella quale era stato coinvolto anche un 17 enne. Il parapiglia è scattato a causa delle vessazioni cui sarebbe stato sottoposto il proprietario del locale ed a causa dei disordini che il minorenne avrebbe causato anche in precedenti occasioni.

Il minorenne, già noto alle forze dell'ordine per altre vicende giudiziarie, era solito recarsi in quel bar assieme ad altri amici. Quella sera si trovava li da solo ed aveva iniziato ugualmente ad insultare il commerciante che, stanco dei suoi insulti, avrebbe cominciato a picchiarlo, aiutato anche dai parenti presenti. Il 17enne sarebbe stato quindi aggredito con calci e pugni e preso a bastonate, avendo la peggio. Al loro arrivo sul posto, i carabinieri hanno quindi chiamato il 118 perché ricevesse le cure dei sanitari. Trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Biancavilla, il ragazzo è stato visitato e poi dimesso con delle lesioni al volto giudicate guaribili in trenta giorni. I tre aggressori sono stati tutti denunciati per lesioni personali aggravate e, l’amministratore del bar, anche per porto illecito d’arma bianca in quanto aveva in tasca un coltello con la lama lunga 6 cm.