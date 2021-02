Ad Acireale benedizione per un nuovo mezzo pick-up antincendio

Ha avuto luogo in piazza Duomo, ad Acireale, la benedizione del mezzo antincendio affidato in comodato d’uso dal Dipartimento regionale di Protezione Civile all’associazione “Arci Caccia”, presieduta da Giancarlo Raciti. E’ stato monsignor Giovanni Mammino, vicario generale della locale Diocesi, ad impartire la benedizione al mezzo, in presenza del sindaco Stefano Alì e dell’assessore alla Protezione Civile, Salvo Grasso. Si tratta di un Mitsubishi pick-up L200, allestito con modulo tipo “Cafs”. Era stato già consegnato all’associazione Arci Caccia lunedì scorso, durante una cerimonia che si è tenuta all’Autodromo di Pergusa, alla presenza del presidente della Regione, Nello Musumeci e del dirigente regionale del Dipartimento di Protezione Civile, Salvatore Cocina.