Piedimonte, studenti a scuola di civismo: carabinieri in cattedra

Si chiama “Cultura della Legalità” ed è un progetto nazionale che vede i carabinieri impegnati in una serie incontri negli istituti scolastici durante cui i militari salgono in cattedra ed illustrano ai ragazzi tematiche d’interesse, per contribuire a sviluppare nei giovani una coscienza civica. Nei giorni scorsi il progetto ha fatto tappa a Piedimonte Etneo, nell'istituto comprensivo “G. Macherione”, dove i carabinieri di Randazzo hanno incontrato gli alunni delle quinte della scuola primaria e le prime classi di quella secondaria

I temi principali affrontato nell'occasione sono stati stato bullismo e cyberbullismo. Fenomeni contro cui i l’Arma è particolarmente impegnata con una continua opera di sensibilizzazione e prevenzione. L'iniziativa ha suscitato un vivo interesse nei ragazzi che guidati dai loro docenti, hanno seguito con grande attenzione e partecipazione le spiegazioni offerte loro dai militari. Sono stati poi toccate altre tematiche, come l’educazione ambientale, la tutela del patrimonio culturale, la sicurezza stradale, la violenza di genere, fino all’uso consapevole dei social network.

Infine, proprio perché la scuola, tra i suoi molteplici obiettivi, ha anche quello di accendere passioni e di aiutare i giovani a scoprire la propria vocazione, una parte dell’incontro è stata dedicata ai compiti dell’Arma e alla funzione che essa svolge quotidianamente a favore della società e chissà se qualcuno dei ragazzi presenti non abbia trovato, proprio nell’evento, uno stimolo da sviluppare in futuro Grazie alla capacità di relazionarsi e dialogare anche con gli interlocutori più giovani espressa dall’Arma dei Carabinieri, nonché all’interesse e alla preparazione degli alunni, l’interazione positiva tra Arma e Scuola si consolida come strumento, presso le future generazioni, di promozione del valore delle Istituzioni, del senso di responsabilità e di appartenenza ad una società fondata sul rispetto di diritti e doveri, sui principi di libertà, democrazia e partecipazione attiva.