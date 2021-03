Piedimonte Etneo, ridotto il limite di velocità sulla strada provinciale 68

Potenziamento della segnaletica e limite di velocità ridotto a 40 chilometri orari lungo tutta la strada provinciale 68, in territorio del comune di Piedimonte etneo. L’ordinanza emessa dall’ufficio tecnico della Città metropolitana di Catania fa seguito al sopralluogo effettuato dai tecnici dell’ufficio manutenzione stradale del servizio viabilità che hanno verificato lo stato del manto stradale. La Sp 68 che in territorio di Piedimonte Etneo attraversa le frazioni di Presa e Vena, si diparte da Piedimonte fino all'innesto sulla Sp 59/IV. Lungo tale strada ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità sono stati previsti, inoltre, dei sistemi di rallentamento ad effetto ottico. Il provvedimento che dispone riduzione del limite di velocità da 50 a 40 chilometri orari ha decorrenza immediata e a tempo indeterminato. Per garantire la sicurezza della circolazione stradale i conducenti sono obbligati a tenere un comportamento prudente. La segnaletica verticale di pericolo sarà realizzata e collocata dalla Pubbliservizi S.p.A., dietro disposizione dell’Ufficio Manutenzione.