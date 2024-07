Società fallite svuotate e denaro riciclato: colpo agli "affari" del clan Pillera-Puntina

I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Catania, con il supporto del servizio centrale investigazioni sulla criminalità organizzata (Scico) e del I Gruppo Catania, hanno eseguito un'operazione, chiamata "Filo Conduttore" su delega della Procura di Catania, che ha portato all'emissione di un'ordinanza da parte del Gip del Tribunale etneo, con sui sono state disposte misure cautelari nei confronti di dieci indagati. Quattro sono stati incarcerati e sei posti agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di reati quali bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio, aggravati dal metodo mafioso e dal fine di agevolare l'associazione mafiosa "Pillera-Puntina".

È stato, inoltre, disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, di risorse finanziarie e beni nella disponibilità degli indagati per un valore complessivo di 1.250.000 euro.

Le indagini

L'indagine è iniziata a seguito del fallimento della società DO.SI.AN. s.r.l. di Pedara alla fine del 2018. Le investigazioni avevano portato all’applicazione di misure cautelari personali e reali a carico di alcuni degli odierni indagati e, in particolare, di Antonio Alfio Messina (35 anni), Silvestro Zingale (33 anni), detto “Silvio”, e Antonino Zingale (55 anni), detto “Nino”, tutti ammministratori di fatto e in diritto della società, e ciò per avere distratto il compendio aziendale della fallita a beneficio di un allora nuovo organismo societario, la Catania Impianti S.r.l.s., con sede legale in Trecastagni a loro riconducibile.

In quella circostanza il Gip aveva disposto, tra l’altro, il sequestro preventivo diretto dell’intero compendio aziendale della Catania Impianti S.r.l.s., in quanto società nata per sostituirsi alla Dosian, oramai gravata da ingenti debiti erariali per circa 8 milioni di euro, nel lucroso core business dei contratti di servizi nel settore delle telecomunicazioni. Con il travaso totale dell’operatività, dei beni, dei dipendenti e dei relativi immobili dall’una all’altra impresa, il fatturato della Dosian sarebbe stato azzerato a favore della Catania Impianti S.r.l.s. la quale, parallelamente, avrebbe registrato una crescita esponenziale e proporzionale all’entità dei contratti ereditati dalla fallita.

I legami con il clan

Successivamente, nel 2021, a seguito di segnalazione dell’amministratore giudiziario nominato per la gestione della stessa Catania Impianti, che evidenziava un progressivo calo delle commesse in favore dell’impresa sequestrata dallo stesso gestita, le fiamme gialle hanno svolto ulteriori indagini in cui sarebbe emerso lo stesso schema di svuotamento dell’operatività aziendale, già adottato per la Dosian a danno della Catania Impianti, mediante il progressivo depauperamento dei pacchetti di contratti di prestazione di servizi in essere con un importante operatore economico attivo nel settore delle telecomunicazioni, dirottati in favore di due nuove realtà imprenditoriali: la Af Impianti S.r.l., con sede a Mascalucia e socio unico Santo Finocchiaro, 52 anni, figlio della sorella del capo clan Turi Pillera, detto “Turi Cachiti” e la ditta individuale Tele.Net, con sede a Misterbianco, costituita ad hoc e solo formalmente rappresentata da A. A. G. (cl. 1986).

Queste imprese, sebbene apparentemente di terzi, di fatto sarebbero risultate riconducibili alla medesima compagine gestionale del gruppo Zingale e Messina, che era stata allontanata dalla Catania Impianti.

Il progressivo calo di fatturato della società in amministrazione giudiziaria (Catania Impianti), avrebbe determinato gravi problemi di solvibilità, al punto da condurre alla declaratoria di liquidazione giudiziale nell’ottobre 2023 a seguito di istanza di auto fallimento promossa dallo stesso amministratore giudiziario su autorizzazione del Gip.

Le ulteriori indagini avrebbero permesso di ricostruire la galassia di società operanti nel settore delle telecomunicazioni in sub appalto, tra cui la Dosian s.r.l., la Catania Impianti s.r.l.s., la Af Impianti S.r.l. e la Tele.Net, risultate riconducibili a persone legate da vincoli di sangue e di solidarietà criminale al clan mafioso “Pillera-Puntina”. Le stesse imprese sarebbero state inoltre utilizzate alla stregua di strumenti di riciclaggio per immettervi i beni e i proventi oggetto di distrazione a danno delle società poi fallite.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il collaboratore di giustizia

Sarebbero stati inoltre acquisiti puntuali elementi di riscontro alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, già esponente di spicco dell'associazione criminale, che avrebbero confermato la strettissima correlazione esistente tra le diverse compagini societarie susseguitesi negli affidamenti e il disegno criminale volto al fraudolento svuotamento del pacchetto dei contratti e dei lavori dalle fallite alle altre imprese riconducibili al clan.

Sarebbe infine emerso come gli affidamenti alla Catania Impianti S.r.l.s. non si fossero del tutto azzerati, solo per la volontà di alcune persone ancora integrate nell’organico della Catania Impianti e di alcuni dirigenti e lavoratori dell’operatore economico appaltante, di non dar luogo né rendere troppo “palese” all’esterno la totale estromissione dell'azienda dalle relative commesse. Ciò al fine, da un lato, di evitare sospetti negli organi giudiziari e nelle forze di polizia e, dall’altro, di tentare di riacquisire il controllo diretto o indiretto della Catania Impianti S.r.l.s., come dimostrerebbero anche alcune richieste di reintegro tra i lavoratori dipendenti di persone che l'Amministratore giudiziario aveva estromesso perché gravati da misure cautelari e ritenuti espressione della compagine gestoriale precedente.

I provvedimenti del gip

Alla luce di quanto emerso il gip ha ritenuto sussistente un grave quadro indiziario nei confronti dei dieci indagati, disponendo: