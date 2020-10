"Pink is good", Confcommercio e Terziario donna a sostegno della ricerca contro i tumori

La pandemia non ferma la corsa delle donne. Confcommercio e Terziario Donna sostengono i running team di Fondazione Umberto Veronesi per sostenere la ricerca contro i tumori femminili: Mercoledì 14 ottobre la tappa di Catania. Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Dal 2014 Fondazione Umberto Veronesi lancia un appello a tutte le donne italiane che hanno combattuto un tumore femminile (seno, utero, ovaio) per diventare Pink Ambassador con l’obiettivo di dimostrare che dopo la malattia si può tornare a vivere più forti di prima.

Ogni anno il gruppo di Pink Ambassador cresce sempre di più e sta diventando una vera e propria rete di sostegno fra donne che hanno vissuto un’esperienza comune: un tumore femminile. Ad oggi infatti sono 14 i gruppi del Pink is good Running Team di Fondazione, e nello specifico nelle città di: Milano, Monza Brianza, Varese, Torino, Verona, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania, Palermo e Cagliari. La staffetta di 2100 chilometri che coinvolge le Pink Ambassador ha preso il via sabato 3 ottobre e unirà virtualmente l'Italia da Milano a Cagliari. Mercoledì 14 toccherà proprio la nostra Catania. Un'impresa che le vedrà correre verso un traguardo comune: dimostrare che la vita e lo sport dopo la malattia sono una possibilità concreta! Confcommercio Catania si tinge di Rosa sotto la guida della vice presidente Confcommercio Catania e presidente del gruppo Terziario Donna provinciale Matilde Cifali :”Diamo supporto alla diffusione della campagna #pinkisgood di prevenzione dei tumori tipicamente femminili illuminando di rosa la nostra sede di via Mandrà 8 per ricordare così l’importante ruolo della prevenzione e della ricerca scientifica.” Le imprenditrici catanesi si recheranno in Piazza Europa alle 10:00, domani mercoledì 14 ottobre, per sostenere il Running Team di Catania alla partenza. Il progetto Pink is good Running Team fa parte del grande progetto di Fondazione dedicato alla lotta ai tumori femminili Pink is good che ogni anno finanzia medici e ricercatori che hanno deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura del tumore al seno, utero e ovaio. Ogni anno in Italia oltre 53.000 donne si ammalano di tumore al seno, oltre 10.000 all’utero e oltre 5.000 alle ovaie. Pink is good, inoltre, si occupa anche di diffondere l’importanza della prevenzione. Dalla sua nascita Fondazione ha sostenuto numerosi ricercatori sotto il progetto Pink is good e allo stesso tempo finanzia progetti di ricerca di altissimo profilo, come ad esempio lo Studio Pink: il progetto di ricerca nazionale dedicato alla diagnostica oncologica e alla medicina personalizzata per avvicinare sempre più al 100% la quota di donne che superano il tumore al seno.