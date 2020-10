Piogge autunnali e rischio continuo di allagamento nel quartiere di San Giovanni Galermo

Da anni il quartiere di San Giovanni Galermo deve convivere con il problema legato al deflusso delle acque piovane. Questo vuol dire che, durante i forti temporali autunnali, strade come via Barriera o via Villa Flaminia si allagano completamente rendendo il passaggio pedonale impossibile ed il transito delle auto estremamente difficile. Macchine e camion che devono passare da una carreggiata all’altra, effettuando manovre pericolose, per non restare bloccati in mezzo al “lago”. Il consigliere del IV municipio Giuseppe Zingale, dopo aver ascoltato le segnalazioni di moltissimi sangiovannesi, chiede all’amministrazione di attivarsi immediatamente con un piano di pulizia delle caditoie e del sistema di tubature sotterranee prima dell’arrivo della prossima ondata di maltempo. Già in passato la pioggia e la continua usura del manto stradale hanno fatto sprofondare ampi tratti di carreggiate con catrame e ciottoli che hanno invaso le vie del quartiere a nord di Catania. Oltre all’emergenza allagamenti, infatti, il territorio di San Giovanni Galermo deve fare i conti con quello legato alla presenza delle buche.

