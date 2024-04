Pirata della strada investe due ragazzini in scooter e fugge: individuato e denunciato

I carabinieri della stazione di Catania Piazza Dante sono riusciti ad identificare il pirata della strada che ha investito, lo scorso 14 marzo, un 18enne ed un minorenne che erano in sella ad un motorino Piaggio Liberty su via Plaia, per poi fuggire senza prestare soccorso. Si tratta di un 53enne catanese, denunciato per lesioni personali colpose ed omissione di soccorso. Dopo l'impatto con l'Alfa Romeo 147 guidata dall'uomo, i due ragazzi sono stati immediatamente soccorsi da alcuni passanti che, avendo visto che il conducente si era dileguato guidando a tutto gas, avevano chiamato i carabinieri e richiesto l'intervento di un'ambulanza.

Uno dei feriti sottoposto ad un delicato intervento

I feriti sono stati trasportati in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale San Marco. Ad avere la peggio è stato il passeggero dello scooter che ha riportato diverse fratture ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, dopo il quale è stato dichiarato ufficialmente fuori pericolo. I militari dell'Arma hanno subito avviato le indagini per risalire all’identità dell'investitore e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Passati in rassegna i ricettatori di pezzi d'auto rubati

Sono quindi stati acquisiti alcuni filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti su quella strada e, benché la targa non fosse leggibile, è stato possibile individuare alcuni utili particolari distintivi della macchina, tra cui i cerchioni con una forma composta da circonferenze intrecciate, alcuni danni su tutta la carrozzeria ed i fari posteriore destro ed anteriore sinistro non funzionanti. E' stata avviata un'indagine che ha coinvolto anche i rivenditori di autoricambi del posto, insieme ai classici canali specializzati nella ricettazione di parti di auto rubate, in cui il pirata della strada poteva essersi recato per l’acquisto e la sostituzione delle parti danneggiate dopo l'incidente.

Il pirata della strada ha confessato

Grazie alla loro conoscenza del territorio, i carabinieri sono riusciti a restringere il cerchio e ad individuare, in brevissimo tempo, il responsabile dei fatti, presentandosi nella sua abitazione posta nel quartiere San Cristoforo. E proprio nei pressi dell'immobile, hanno trovato la macchina danneggiata. L'auto era stata sottoposta ad un provvedimento di sequestro amministrativo sin da giugno 2023 e quindi non avrebbe potuto circolare. Messo alle strette, il 53enne ha dovuto ammettere le sue responsabilità ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria, mentre l’autovettura è stata sequestrata penalmente per essere sottoposta ad ulteriori accertamenti tecnici.