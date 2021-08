Piromane denunciato mentre brucia rifiuti in via del Falcetto

Ancora un piromane denunciato mentre appiccava un incendio, questa volta a Catania in via del Falcetto. Dopo aver ricevuto una segnalazione che riferiva di alcuni soggetti intenti ad incendiare rifiuti, gli agenti di polizia sono giunti sul posto trovando sul posto un uomo che, dopo aver incendiato dei rifiuti, alla vista della Volante ha tentato goffamente di spegnere le fiamme e ripristinare lo stato dei luoghi. Dopo essere stato identificato, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di combustione illecita di rifiuti.