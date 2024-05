Pista ciclabile di Cibali, sopralluogo della Terza Commissione per sciogliere il nodo viabilità

La pista ciclabile in corso di realizzazione e che collegherà la stazione metropolitana di Cibali con via Santa Sofia è un’opera che sin dall'origine del cantiere ha suscitato polemiche e critiche, sia nel dibattito politico ma anche tra i cittadini. Abbiamo raccontato, infatti, di come molti la ritengono mal progettata, pericolosa e soprattutto a discapito della mobilità urbana.

Tanti i nodi da sciogliere e che non convincono: dall'attraversamento della circonvallazione, la pendenza proibitiva su via Santa Sofia con tanto di restringimento della carreggiata e l'eliminazione di molti posti auto in prossimità della fermata della Metro. A continuare a far discutere soprattutto è però la questione legata alla viabilità sulle vie interessate alla nuova pista, in particolare via Varese, via Bergamo e via Galermo.

Come fatto presente dalla III Commissione consiliare permanente Viabilità, presieduta da Giovanni Curia, infatti, la posa della nuova pista ha cambiato la viabilità della zona eliminando il doppio senso di circolazione in via Varese. Un cambio del senso di marcia che ha scatenato polemiche e lamentele da parte dei residenti del quartiere, “costretti” ad allungare il tragitto per raggiungere il centro della città.

Lo scorso 11 maggio la terza commissione ha effettuato un secondo sopralluogo, dopo quello fatto ad aprile con l'Ufficio traffico urbano. Con il vice sindaco Paolo La Greca, gli assessori ai Lavori Pubblici e Viabilità, Sergio Parisi e Alessandro Porto, si è discusso di rischi e benefici della pista e di eventuali correzioni che riguardano la viabilità, cercando di venire incontro alle richieste dei residenti ed evitare disagi permanenti al traffico in un tratto viario quotidianamente già ingolfato.

I consiglieri hanno presentato un piano che prevede la possibilità di spostare il senso vietato dall’altra parte di via Varese e il cambio del senso unico di marcia in via santa Sofia, ponendola a scendere, scongiurando, così, ai residenti dell'area compresa tra via Galermo e appunto via Santa Sofia che hanno necessità di raggiungere il centro città, di dirigersi in maniera obbligata con l'auto verso la circonvallazione, diminuendo contestualmente il traffico lungo l'arteria. Dall’Amministrazione comunale c’è stata massima apertura alle proposte della Commissione. Perplessità e proposte che, come riferito da Curia, riceveranno un parere definitivo tra quindici giorni.

