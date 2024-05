Da Cibali a via Santa Sofia, la ciclabile "della discordia" che non piace ai residenti

Il progetto di mobilità sostenibile della città di Catania che prevede la realizzazione di una rete di piste ciclabili in grado di collegare i principali quartieri e punti di interesse si arricchisce di un nuovo capitolo…di polemiche. Ad attirare l’attenzione questa volta non è però la pista che sorgerà in via Domenico Tempio, ma quella che, a lavori ultimati, collegherà la stazione della metropolitana “Cibali” con via Santa Sofia.

Il tratto tra la metro e via Santa Sofia

A fare discutere è il tratto (lungo circa 500 metri) che parte dall’ingresso della stazione della metropolitana e si snoda per via Bergamo e via Varese. Ma per passare tra una via e l’altra i ciclisti sarebbero costretti ad invadere la carreggiata delle automobili per poi rimettersi nella pista attraversando con un cambio di corsia, da destra a sinistra, piazza Ghandi per poi arrampicarsi per un breve tratto, ripido e molto stretto, in via Santa Sofia. Il primo colpo d’occhio, è difficile negarlo, è di un percorso al momento poco lineare. Ma per un giudizio definitivo bisognerà aspettare il completamento dell'opera.

Con la pista anche la viabilità della zona, naturalmente, ha subito drastici cambiamenti considerata l’importanza che hanno queste strade per raggiungere diversi punti critici della città. E proprio per questo motivo sono arrivate le prime lamentele da parte di residenti e di chi possiede un’attività in zona.

Disagi per i residenti

"Abbiamo scoperto, senza preavviso, della realizzazione di questa ciclabile - ci spiega Edoardo Barbarossa, residente in una delle vie interessate - Come residenti abbiamo moltissime riserve perché sta creando, ad una realtà già fortemente condizionata dal traffico, problemi di viabilità e sicurezza".

La ciclabile ha cambiato la viabilità della zona eliminando il doppio senso di circolazione in via Varese e sono ancora tanti gli automobilisti che, per abitudine o disattenzione, percorrono ancora il tratto contromano: “Non siamo a conoscenza del progetto tecnico che è stato redatto dal Comune - continua Barbarossa - Abbiamo visto in maniera postuma l’ordinanza che prevedeva questi lavori e che pone tra l'altro provvisoriamente, dicono loro, via Varese a senso unico con ulteriore danno per chi esce da questa strada e da via Bergamo. Chi risiede qui adesso sarà costretto a girare l'intero quartiere per scavalcare la circonvallazione e scendere verso il centro. Non sono contro le piste ciclabili ma credo che i soldi pubblici debbano essere spesi in maniera opportuna. Attendiamo di poter avere un confronto con l'Amministrazione".

Ragusa (M5S): "Nessun avviso dal Comune"

Un cantiere nato senza preavviso quindi e che ha colto di sorpresa non solo i residenti ma anche il Consiglio del IV Municipio: “Nessun consigliere né il presidente sono stati informati di questo progetto – lamenta il consigliere pentastellato, Giuseppe Ragusa – Non sono contro le piste ciclabili ma devono essere fatte con criterio”.

Ragusa lamenta anche l’assenza di rastrelliere dove parcheggiare le bici. "Oggi al Comune non esiste alcuna modulistica per fare richiesta. Alcuni privati vogliono accedere a questo servizio, pagando il suolo pubblico con circa 200/300 euro, perdendo due mesi per ottenere il permesso dagli uffici comunali”.

La posa della nuova pista rischia anche di causare disagi per chi lascia la macchina nei parcheggi adiacenti per utilizzare la metro. In via Bergamo infatti è stata rimossa buona parte degli stalli: “L’installazione di questa pista ciclabile ha ridotto i posti auto. Si rischia un calo dell’affluenza - sottolinea Damiano Licciardelli, coordinatore del sindacato universitario Udu e residente della zona - Si dice che questa pista ciclabile sia pensata per gli studenti universitari ma non si considera il fatto che il percorso per raggiungere la Cittadella Universitaria già esiste. Dalla stazione 'Milo' con il metro shuttle, infatti, è possibile raggiungere il polo universitario anche in condizioni maggiori di sicurezza rispetto ad una ciclabile che dovrà attraversare la circonvallazione non si sa come”.

La Greca: "Verrà installato un semaforo per oltrepassare la circonvallazione"

"È chiaro che facendo una pista ciclabile si mutano alcune cose ed è difficile mettere d'accordo tutti - replica il vicesindaco e assessore alla Mobilità, Paolo La Greca - Abbiamo intercettato un finanziamento del Mims finalizzato al collegamento fra le strutture universitarie e le stazioni della metropolitana. La pista collegherà la stazione Cibali con via Santa Sofia e verrà installato un semaforo per permettere l'attraversamento della circonvallazione. È una possibilità che andava colta. E non ci fermeremo qui. In progetto c'è anche il collegamento che riguarda la stazione di Picanello con la facoltà di Economia".

"Catania - conclude La Greca - non può rimanere indietro rispetto a tutte le altre realtà italiane solo perchè siamo preoccupati da qualsiasi novità. Dobbiamo essere più disponibili ad accettarle. E' chiaro che qualora ci fossero delle cose da aggiustare lo faremo tenendo conto dell'opinione delle parti interessate".

