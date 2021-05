Pista ciclabile di Librino, i residenti: "Senza luce e incuria diffusa"

La pista ciclabile di Librino è senza dubbio un'opera che era attesa da tempo ma negli ultimi periodi diverse sono le criticità emerse lungo il tracciato di quasi 2 chilometri realizzato con fondi Pon Metro. Come segnalano a Catania Today i residenti le condizioni della pista ciclabile sono notevolmente peggiorate, specie nella zona che si trova nei pressi della scuola Brancati.

"Alcuni pali della luce sono senza le lampadine, vi sono botole scoperte poiché sono stati rubati i cavi di rame e di conseguenza non vi è illuminazione da diversi mesi e tutto ciò costituisce un serio pericolo - racconta un cittadino -. Inoltre qualche incivile ha spostato i blocchi posti per non far transitare mezzi sulla pista ciclabile e sono rimasti fuori posto da troppo tempo". Così i residenti chiedono un intervento di manutenzione all'amministrazione per tutelare la pista ciclabile e soprattutto la sicurezza di chi la percorre.