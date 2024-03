Pista ciclabile in via Domenico Tempio: "Pericolosa, tante le lamentele dei cittadini"

“Da qualche settimana riceviamo le continue lamentele dei catanesi che percorrono, anche due volte al giorno, la via Cristoforo Colombo dal faro Biscari al Mulino Santa Lucia e chiedono all’Amministrazione comunale di “dare un’occhiata”. Così i consiglieri comunali Mpa, Angelo Scuderi e Daniela Rotella, in merito ai lavori che da qualche giorno imperversano sull’arteria che collega piazza Borsellino alla zona del Faro.

“Si sta costruendo un muro mostruoso in cemento al centro della strada, largo un paio di metri e alto una cinquantina di centimetri. Sappiamo che si tratta di una pista ciclabile. Ma ci chiediamo: i ciclisti la percorrerebbero inghiottendo i gas di scarico di due fiumi di auto incolonnate l’una accanto all’altra tanto da non potere aprire gli sportelli in caso di emergenza? E i pali dell’illuminazione al centro della pista perché? Per andarci a sbattere?”

“Mancano le ringhiere, che certamente saranno installate ma - concludono i consiglieri - non mancheranno le imprecazioni dei catanesi che finiranno col perdere l’aereo o arriveranno tardi a lavoro”.

