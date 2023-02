Pistacchio, gelato ma non solo: Paternò tra le città "pistacchio lover" d'italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Un alimento originario dell'Asia Minore, ricco di fibre, di acidi grassi e di antiossidanti, e sali minerali come potassio, calcio, rame, zinco e ferro. Ed uno degli ingredienti più versatili in cucina, presente sia in ricette salate che dolci, come elemento principale o di contorno. Di chi stiamo parlando? Del Pistacchio! Dal gusto gelato di un tempo o dallo snack salato per l’aperitivo, il pistacchio ne ha fatta di strada in cucina. Oggi lo troviamo nei condimenti per la pizza e per la pasta, negli impasti, nelle farciture di innumerevoli dolci, ma anche in glasse salate e nei salumi, diventando un vero prodotto icona della gastronomia. Un successo sancito dai consumatori, che ormai lo mettono ai primi posti nelle loro preferenze, ed un fenomeno che spopola anche nel delivery, fotografato in occasione del World Pistacchio Day (26 febbraio) da Deliveroo. La piattaforma leader nell’online food delivery conta oltre 9.000 esercizi tra ristoranti, pasticcerie e supermercati che offrono specialità a base di pistacchio: tra le preferite, in testa l'immancabile gelato, davanti al poke con granella di pistacchio e al classico cannolo. Seguono altri best seller dolciari come la cheesecake e il tiramisù in versione pistacchio e tradizionali specialità salate come l’arancino e la pizza con mortadella e pistacchio. A livello geografico, nella speciale classifica delle città Pistacchio Lover - calcolata considerando gli ordini di specialità a base di pistacchio rispetto al totale degli ordini - in testa Andria (BT), davanti a Paternò (CT) e a Gorizia, rispettivamente al secondo e terzo posto. Seguono Corato (BA) e Capoterra (CA) a chiudere la TOP5.