In auto con la pistola e l'erba sotto i tappetini, 21enne arrestato

La polizia ha bloccato e arrestato, in via Gabriele D'Annunzio un'auto, con quattro persone a bordo, che procedeva ad altissima velocità. Alla guida della vettura c'era un 21enne catanese, pregiudicato, mostratosi nervoso e insofferente al controllo. Poco dopo, il ragazzo, ha consegnato agli agenti spontaneamente una bustina in cellophane trasparente contenente della marijuana.

I poliziotti, hanno comunque sottoposto a perquisizione personale il pregiudicato, trovandolo in possesso di una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa con inserito caricatore con 8 cartucce. La perquisizione è stata estesa anche all'autovettura e ha consentito di rivenire, sotto il tappetino del conducente, altre tre bustine in cellophane trasparente contenenti altra marijuana. La pistola con le cartucce e l'erba, per un peso di circa 10 grammi, sono stati sequestrati. Accompagnato negli uffici di polizia per ulteriori accertamenti, al 21enne è stata anche sequestrati 220 euro ritenuti proventi di spaccio.