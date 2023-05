Punta una pistola contro gli agenti e poi si arrende: arrestato 22enne

Nei giorni scorsi, gli agenti della questura hanno tratto in arresto il 22enne L. M. con l'accusa di detenzione illegale di arma da sparo clandestina L’uomo, armato, si trovava all’interno di una struttura ricettiva di San Cristoforo. La squadra mobile ha effettuato una serie di approfondimenti che hanno consentito l’individuazione esatta del luogo. Dopo aver valutato la sussistenza delle condizioni di sicurezza, gli agenti hanno fatto accesso all’interno della struttura ed hanno sorpreso il giovane in possesso di una pistola che ha puntato contro di loro. Ma, una volta resosi conto di essere al cospetto di forze dell'ordine, si è arreso senza opporre resistenza. L’arma, messa in sicurezza e repertata dalla scientifica, è risultata essere una pistola semiautomatica cal. 7.65 con matricola abrasa, con un colpo in canna e munita di caricatore rifornito con 6 cartucce. L’uomo è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza.