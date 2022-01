Più volte ruba all'interno di un vivaio, denunciato pregiudicato

I poliziotti del commissariato Borgo Ognina hanno denunciato un pregiudicato per il reato di furto aggravato consumato all’interno di un vivaio. L’uomo, infatti, in tre distinte occasioni e sempre durante le ore notturne si era introdotto furtivamente all’interno dell'attività commerciale svuotando la cassa e facendo razzia di tutto ciò che vi era all’interno della struttura: prodotti, utensili da lavoro, etc. Acquisita la querela sporta dal titolare del vivaio, i poliziotti, attraverso la visione dei sistemi di videosorveglianza sono riusciti a risalire all’autore del reato, già noto alle forze dell’ordine per i diversi precedenti penali che annoverava, tutti relativi alla commissione di reati contro il patrimonio.