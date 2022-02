"Pizza Codacons", l'omaggio di un pizzaiolo catanese all'associazione

Un giovane pizzaiolo di Catania, Giuseppe Pavone, ha inventato la pizza dei diritti dei consumatori, che ha battezzato con il nome di "Pizza Codacons" . "Ho deciso di creare questa pizza - ha spiegato Pavone all'Ansa - in onore della più importante e battagliera associazione italiana che tutela i diritti dei consumatori. Gli ingredienti, rigorosamente Made in Italy, sono stati scelti anche a favore della campagna del Codacons che in questi anni ha sempre portato avanti, tutelando e valorizzando le produzioni agroalimentari italiane: la crema di basilico, la mozzarella di bufala campana; il pomodorino confit di Pachino, le chips di melanzane e i fiocchi di ricotta salata".

Pavone ha voluto consegnare una buonissima pizza appena sfornata nelle mani del Segretario nazionale del Codacons Francesco Tanasi, il quale ha ringraziato per la sua "simpatica e significativa creazione, che vuole essere un forte messaggio per un impegno ancora maggiore dell'associazione a difesa dei cittadini e delle produzioni agroalimentari italiane".