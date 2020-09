Pizzicato dai carabinieri mentre spacciava in via Balatelle

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato il 25enne catanese Andrea Florio, accusato di spaccio e

detenzione illecita di stupefacenti, nonché di resistenza a pubblico ufficiale. E' stato pizzicato nelle case popolari di via Balatelle, zona più volte interessata da fenomeni criminali legati al mondo della droga, dai militari che lo hanno sorpreso mentre cedeva ad un catanese di 22 anni una dose da oltre 1 grammo di marijuana in cambio di denaro. Il pusher, visti i carabinieri, è fuggito verso la vicina abitazione e, per evitare l’arresto, ha

chiuso di proposito il portone d’ingresso dell’immobile facendolo impattare violentemente sui militari inseguitori. Questi ultimi sono comunque riusciti a fare irruzione nell’abitazione dove lo spacciatore è stato bloccato ed ammanettato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La contestuale perquisizione dell’abitazione ha consentito di sequestrare alcuni grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione, 405 euro in contanti, nonché del materiale utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente.