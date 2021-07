Plaia, la balneazione è sicura? Bonaccorsi (M5S) chiede i risultati delle analisi

La questione degli sversamenti "sospetti" alla Plaia di Catania continua a tenere banco, con la viva preoccupazione di quanti lavorano sul nostro litorale sabbioso o lo frequentano durante la stagione estiva. Graziano Bonaccorsi, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, si è più volte esposto sui vari problemi collegati all'inquinamento, chiedendo nel mese di giugno le analisi dei torrenti Forcile, Arci ed Aquicella.

Nella foto l'esito delle analisi effettuate il 22 giugno 2021

"L'Azienda Sanitaria Provinciale ha comunicato solo l'esito di un campionamento relativo al torrente Acquicella (con data 22 giugno 2021), in cui emerge il superamento dei livelli di enterococchi e la proposta del divieto di balneazione. Una settimana dopo, giorno 30, i valori si erano abbassati ed è stata dichiarata la balneabilità. Però non è stato possibile visionare questi documenti e credo che siano diversi i nodi ancora da sciogliere, per poter dire ai cittadini che la balneazione è effettivamente possibile. Ad oggi chiedo quindi di fare chiarezza, perchè è in ballo la sicurezza dei bagnanti ed il lavoro degli stabilimenti. E' giusto, a mio avviso, monitorare i corsi d'acqua anche nelle fasce notturne, perchè qualcuno potrebbe anche aver adottato lo stratagemma di sversare i liquidi da smaltire 'fuori orario' per non destare sospetti, nonostante gli sbarramenti dei torrenti. Il mio non è un attacco all'amministrazione, ma un contributo che rema nella direzione dell'interesse pubblico".