Tentano il colpo in una tabaccheria alla Playa, furto sventato dai carabinieri

I carabinieri hanno sventato un colpo a una rivendita di tabacchi in viale Kennedy. La tabaccheria, presente all'interno di un rifornimento di benzina, è stata presa di mira da un gruppo di malviventi che hanno raggiunto l’obiettivo in piena notte, equipaggiati con tanto di scala in ferro e smerigliatrice per tagliare le grate in ferro poste a protezione dell'attività commerciale.

Una chiamata al 112, intorno alle 3,40, ha allertato i militari, accorsi subito nell’area di servizio, dove hanno scorto due uomini che stavano scappando a piedi attraverso i campi, sul retro del rifornimento. A bordo dell’auto di servizio, i carabinieri si sono addentrati nei campi, fino ad arrivare nei pressi di via San Francesco La Rena dove hanno bloccato un pregiudicato 31enne, con gli abiti e le mani sporchi di terra e con il giubbotto strappato in più parti.

A collegare, ancora di più, al tentato furto il 31enne è stata anche la lettura dei messaggi presenti sul suo cellulare. Nelle vicinanze della tabaccheria i militari hanno trovato una scala in ferro, posizionata in corrispondenza di una finestra, le cui grate in ferro erano già state tagliate in più punti. I carabinieri hanno sequestrato anche una smerigliatrice a batteria, trovata a terra adagiata sul prato e un cappellino. Il 31enne è stato quindi arrestato per tentato furto aggravato. Restano in corso le indagini per individuare i complici.