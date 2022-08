Plastic Free in piazza San Cristoforo per sensibilizzare i cittadini sulla raccolta porta a porta

Il 4 settembre alle 10 si terrà un evento di raccolta dei rifiuti e sensibilizzazione in piazza San Cristoforo. L'iniziativa è promossa da Plastic Free, l'associazione di volontariato nata nel 2019 con l'obiettivo di informare e sensibilizzare sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso ma anche sul problema dell'abbandono dei rifiuti in generale e sulla necessità di differenziare e recuperare risorse. "Lo scopo dell’evento che si terrà nella cosiddetta piazzetta della mafia - si legge in una nota stampa dell'associaione -, oltre a una mera pulizia del quartiere consiste nel sensibilizzare una delle zone più complesse della città dove a fine settembre verrà avviato il porta a porta".

"Vogliamo lanciare un messaggio e parlare con la gente per tentare di dare una mano a un Comune in forte sofferenza perché la città è sommersa dai rifiuti e dal degrado - spiega Rosangela Arcidiacono di Plastic Free - Installeremo un Info point per sensibilizzare la cittadinanza sull'imminente partenza del servizio di raccolta porta a porta nella zona. I partecipanti saranno a disposizione per aiutare i cittadini a familiarizzare con il nuovo servizio e a risolvere eventuali dubbi sulla nuova modalità di raccolta".