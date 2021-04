Plastic Free in azione nella provincia etnea: "Nel parco dell'Etna, superate 10 tonnellate di rifiuti"

Ieri è stata la giornata plastic free. In tutta Italia, l'obiettivo era raggiungere 100.000 chili di rifiuti raccolti. "Ne abbiamo raggiunti 160.000 e 15 mila volontari in azione - precisa Rosangela Arcidiacono, coordinatrice provinciale dell'associazione "Plastic free". "Solo sul parco dell'Etna, abbiamo superato le 10 tonnellate di rifiuti raccolti in 5 km di strada. Caltagirone ha riempito 1000 sacchi, 4 campioni grossi di ingombranti e indifferenziata presso il bosco Santo Pietro. Abbiamo raggiunto il record. Sfiniti ma orgogliosi", commenta. L'iniziativa ha riguardato anche Acireale, Aci Castello, Giarre, Mascalucia, Gravina, Belpasso, Adrano, Catania e Paternò. Un ottimo risultato a tutela dell'ambiente e una grande attenzione da parte dell'associazione che continua a crescere di anno in anno.