Plasticfree a Caltagirone, volontari ripuliranno il bosco di Santo Pietro

Volontari in campo in sinergia con le istituzioni per ripulire il polmone verde del Calatino dai rifiuti abbandonati da quanti si ostinano a sporcare, infischiandosene del rispetto per l'ambiente.

Anche quest'anno Plasticfree torna a organizzare il suo evento nazionale nel bosco di Santo Pietro. Domenica 1 ottobre, a partire dalle 9.30, l'appuntamento è nella base dell'associazione Il Ramarro, in contrada Renelle. L'evento di clean up è curato in collaborazione con Archeoclub - Showpeople, SHIELD Sicilia, Consulta giovanile, Parcologico, Il Ramarro, gruppo Scout CNGEI e Nucleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria (NOGRA). Patrocinio dell'assessorato alla Transizione ecologica del Comune di Caltagirone. “Perché anche quest'anno torniamo a ripulire il Bosco Santo Pietro? – sottolineano i promotori dell'iniziativa - Perché fa parte di un processo di cura del territorio a cui tutti noi siamo chiamati a partecipare E che vorremmo si consolidasse come una delle buone pratiche dell'essere cittadini e abitanti di uno stesso luogo. Lo facciamo per la natura, per la nostra città, la nostra salute e soprattutto per lasciare alle nuove generazioni una concreta eredità. Siete tutti invitati a partecipare!”.