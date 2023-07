Playa, al viale Kennedy si accendono le luci: ultimati i lavori

Comincia con una buona notizia la piena stagione balneare alla Playa. Il transito notturno sarà più sicuro lungo il litorale: è stato infatti ultimato l’impianto di illuminazione di viale Kennedy nel tratto compreso tra il faro Biscari e l’intersezione con la stradale Primosole ss 114 per Siracusa/Ragusa. Ne ha dato notizia il primo cittadino Enrico Trantino. I lavori di manutenzione straordinaria, progettati e diretti dai tecnici della Città Metropolitana di Catania, sono stati ultimati rispettando i tempi contrattuali e finanziati con i fondi del "Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia". Sono stati collocati 155 nuovi pali tra la piscina comunale e via San Francesco La Rena ed è stato anche rifatto il manto stradale utilizzando un particolare materiale che consente di ottenere prestazioni superiori in termini di durabilità, stabilità e sicurezza.

Sistemati i margini esterni delle carreggiate (fasce di sosta/parcheggio laterale) e rifatta la segnaletica stradale. Le caditoie sono state ripulite dai detriti, per evitare allagamenti della strada causate dalle piogge torrenziali. Allo stesso scopo si è tentato di eliminare le pendenze della sede stradale con la risagomatura. Sono stati anche sostituiti i guard rail in tratti limitati e dove necessario. Il sindaco metropolitano Enrico Trantino ha assicurato che nella messa in opera sono stati tenuti in considerazione i criteri ambientali. Per rafforzare la sicurezza stradale, all’altezza di una rotatoria, dove è più insidioso il transito, sono stati potenziati i watt per accrescere la visuale.