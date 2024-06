Da Caltanissetta alla Playa con la "coca" in tasca, pregiudicato 27enne arrestato

La polizia ha arrestato per detenzione di cocaina a fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno un 27enne di Caltanissetta. Gli agenti sono intervenuti in viale Kennedy, nei pressi di un noto stabilimento balneare, in seguito alla segnalazione di una persona molesta. Giunti sul posto gli agenti hanno individuato e controllato un giovane corrispondente alla descrizione fornita che, sin da subito, si è mostrato alquanto infastidito. Alla richiesta dei poliziotti il giovane ha fornito delle generalità poco credibili. Nel corso del controllo, l’uomo ha tentato di allontanarsi, opponendo resistenza quando i poliziotti hanno tentato di impedirglielo. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 4 involucri contenenti 2,20 grammi di cocaina e di 60 euro.