Playoff di Serie C, Pogliese (FDI): “Discriminatorio vietare la vendita dei biglietti persino ai nati nella provincia”

Il senatore Salvo Pogliese commenta con amarezza la decisione relativa al match di andata dei playoff di Serie C tra Atalanta Under 23 e Catania che vedrà il divieto di vendita dei biglietti ai residenti e persino ai nati nella provincia di Catania. “Si tratta di una misura punitiva e discriminatoria nei confronti dei tifosi etnei che, di certo, amareggia tutta una comunità. In un incontro di tale prestigio e rilevanza risulta penalizzante per il Catania non poter godere del sostegno, calore e affetto dei propri tifosi. Tifosi che, specie in Lombardia per motivi di studio e lavoro, sono decine di migliaia e che – per il fatto di essere nati in provincia di Catania – non potranno avere l’occasione di supportare i colori rossazzurri", dichiara Pogliese.

“Senza entrare nel merito delle scelte relative all’ordine pubblico, per le quali si poteva anche pensare di far giocare l’incontro in uno stadio che garantisse le condizioni di sicurezza, certe scelte contribuiscono a spostare i termini del problema, senza mai affrontarlo con strumenti seri e duraturi, penalizzando i veri sportivi. Lo sport appassiona, unisce e rafforza il legame viscerale con la propria terra: auspico che questa decisione non costituisca un gravissimo precedente”, conclude Pogliese.