Pluripregiudicato evade dai domiciliari, affitta un'auto e gira per le vie di Librino

A soli 34 anni aveva dietro di sé una lunga scia di precedenti penali ai quali si sommeranno le denunce per evasione e guida senza patente. L'uomo è stato arrestato dagli agenti del commissariato Borgo Ognina alla fine di alcune ricerche iniziate per la sua evasione dagli arresti domiciliari. Egli era uno specialista nel furto di marmitte e i poliziotti si erano recati nella sua abitazione per provvedere a installare il braccialetto elettronico ma non lo hanno trovato.

Così sono scattate le ricerche e l'uomo è stato rintracciato e bloccato dagli agenti nel quartiere di Librino a bordo di un’autovettura presa a noleggio. Il malvivente, denunciato anche per guida senza patente è stato quindi arrestato e poi su disposizione del pm di turno, associato presso le camere di sicurezza della questura in attesa della direttissima.