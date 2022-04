Rilancio della sanità e Pnrr, sabato 9 aprile un convegno organizzato da Fismu

Il Pnrr è una grande occasione che non deve essere persa con investimenti sbagliati e che non può essere inficiata dagli sprechi e le storture dell’attuale sistema sanitario regionale, a partire dal “caso” di alcuni punti nascita e piccoli ospedali.

Per discutere di tutto ciò con le istituzioni politiche, domani si terrà a Catania (dalle 9, all’hotel NH di Piazza Trento) un convegno regionale (di seguito il programma) organizzato dalla Federazione Italiana Sindacale Medici Uniti-Fismu, uno dei più rappresentativi sindacati dei medici del territorio (specialisti ambulatoriali, di famiglia, del 118, guardia medica e pediatri) e degli ospedalieri.

Saranno presenti Ruggero Razza, Assessore regionale alla Salute, Antonio Scavone, Assessore regionale alla Famiglia, Margherita La Rocca Ruvolo, Presidente VI Commissione Sanità ARS, Roberto Bonaccorsi, Vice Sindaco di Catania, Maurizio Lanza, Direttore Generale Asp Catania, Ignazio La Mantia, Presidente Ordine dei Medici di Catania, Gaetano Mancini, Presidente Confcooperative, Calogero Guccio, Professore ordinario Scienza delle Finanze-Università di Catania e Associate editor International Journal of Public Healt. Fismu ricorda che importanti risorse economiche saranno investite a partire dai prossimi mesi e nei prossimi anni per riorganizzare le cure primarie e l’offerta di servizi del sottosistema sociosanitario, anello cronicamente debole del Servizio sanitario nazionale.

È una occasione che l’Italia, il mezzogiorno, maggiore destinatario degli investimenti, e la Sicilia non possono permettersi di sottovalutare. È necessario però che gli investimenti in conto capitale (una tantum, vedi case della Comunità) siano accompagnati e seguiti da urgenti riforme per evitare di costruire quelle che giornalisticamente, in questi anni, sono state definite “cattedrali nel deserto”. Questo Convegno è stato promosso perché si apra un diffuso dibattito che coinvolga tutti gli attori istituzionali del sistema: le aziende sanitarie territoriali, i sindaci, i distretti sociosanitari, il mondo della cooperazione e il terzo settore, quello sindacale e la politica.