Pnrr in Comune, i sindacati Cisl e Ugl fanno il punto con l'assessore Parisi

I segretari territoriali di Cisl e Ugl Maurizio Attanasio e Giovanni Musumeci, sono stati ricevuti dall'assessore comunale ai Lavori pubblici Sergio Parisi per un confronto sull'andamento di progetti e cantieri finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza o di risorse comunitarie

"Vogliamo ringraziare l'assessore Parisi e il direttore della direzione Lavori pubblici del Comune di Catania, Fabio Finocchiaro, con il suo staff, per questa occasione che ci ha consentito di conoscere nel dettaglio i numerosi interventi già conclusi o in via di completamento, oltre quelli in fase di aggiudicazione alla ditta esecutrice e gli elaborati in attesa di gara d'appalto. Una opportunità unica per Catania, che Palazzo degli Elefanti sta cercando di sfruttare nonostante i tempi ristretti rispetto alle innumerevoli esigenze di recupero del territorio, anche grazie all'apporto di personale tecnico - amministrativo assunto a tempo determinato con risorse dedicate. Implementazione di dipendenti che il Comune reclamava da anni, ma non possibile a causa del blocco delle assunzioni, che adesso (con il Pnrr) invece si è rivelata strategica e proprio per questo ci auguriamo - sottolineano gli esponenti di Cisl e Ugl - possa trovare stabilità definitiva".

Abbiamo apprezzato l'impegno che Amministrazione e uffici stanno quotidianamente dimostrando per evitare di far tornare indietro somme che difficilmente Catania ritroverà in futuro. Sul piano prettamente del lavoro - evidenziano Attanasio e Musumeci - abbiamo però ribadito due richieste cui teniamo particolarmente. La prima, legata ad un protocollo di legalità, riguarda l'impellenza di prestare massima attenzione soprattutto sui subappalti, mentre la seconda è mirata al controllo degli affidamenti a società e cooperative dei beni pubblici ristrutturati con finalità sociali", concludono.

Presenti all'incontri anche il segretario provinciale della Filca Cisl Giuseppe Famiano e con il segretario provinciale della Fim Cisl Piero Nicastro, con il vice segretario e segretario della Ugl Scuola Giusy Fiumanò, con il segretario provinciale della Ugl Metalmeccanici Angelo Mazzeo e con il segretario provinciale della Ugl Pensionati Giovanni Giacalone