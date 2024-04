Pogliese (FDI): "La sanità non può essere usata quale strumento di consenso elettorale"

Il senatore Salvo Pogliese – coordinatore regionale di Fratelli d'Italia – esprime pieno sostegno ai deputati regionali Giuseppe Catania, Giuseppe Bica e Giusi Savarino che hanno presentato un'interrogazione all'Ars avente come oggetto l'attuazione, immediata e urgente, delle misure anti-propaganda elettorale nella Sanità isolana e, inoltre, hanno denunciato il caso dell'Asp di Caltanissetta. "Un settore così importante per i cittadini e per i servizi che offre non può essere di certo strumentalizzato né usato come veicolo di consenso elettorale per alcuni candidati alle prossime elezioni amministrative che coinvolgeranno diverse città siciliane l'otto e il nove giugno", dice Pogliese.

"Il caso di Caltanissetta – denunciato dai deputati regionali – appare emblematico: risulterebbe- da volantini elettorali in circolazione- che la coniuge/compagna del commissario straordinario dell’Asp figuri quale candidata al consiglio comunale in un comune il cui presidio sanitario e la cui offerta sanitaria è governata dallo stesso Commissario Straordinario. Non è il solo esempio del genere, infatti i deputati hanno anche denunciato, in provincia di Agrigento, convegni su sanità con candidati tra i relatori".

"Occorre che la politica dia un esempio solido e solare. Nella precedente legislatura venne emanato un vademecum proprio per contrastare la propaganda nel mondo sanitario che venne trasmesso a tutte le Asp e alle Procure che vedeva una serie di prescrizioni quali il divieto di inaugurazioni in periodo elettorale, il divieto di iniziative di propaganda, il divieto di dare esecuzione ai concorsi già avviati. Riteniamo, come Fratelli d'Italia, che si debba intervenire affinché la campagna elettorale non sia inficiata da episodi di malcostume politico".